В МИД РФ заявили о тревоге из-за «военных авантюр» Трампа

Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россия с тревогой наблюдает за «военными авантюрами» президента США Дональда Трампа. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, передает ТАСС.

Галузин выступил на Российско-узбекской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» и ИСМИ при президенте Узбекистана, где заявил, что по вине западных стран Запада во главе с США продолжается «хаотизация и дестабилизация международных отношений».

«И те военные авантюры Трампа, которые мы с тревогой наблюдаем сегодня, — это не что иное, как попытки, опираясь на «право сильного», сохранить свое господствующее положение в мире в духе колониальных империй прошлого, не допустить трансформации мировой хозяйственной системы и смещения центров глобального экономического роста и международных торговых потоков в регионы Азии, Африки и Латинской Америки», — считает он.

По его словам, нападение США и Израиля на Иран стало еще одним проявлением подобной тенденции.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее Иран пригрозил выходом из ДНЯО.

 
