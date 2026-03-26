Путин обратил внимание на сравнение конфликта на Ближнем Востоке с ковидом

Президент РФ Владимир Путин отметил, что некоторые начали сравнивать последствия конфликта на Ближнем Востоке с пандемией COVID-19. Глава государства прокомментировал ситуацию в ходе пленарного заседания XXXV съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает РИА Новости.

«Звучат уже оценки, что их (события на Ближнем Востоке. — «Газета.Ru») можно сравнить с эпидемией коронавируса», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в настоящее время трудно в точности прогнозировать последствия ближневосточного конфликта. По словам президента, даже непосредственные участники событий не могут этого сделать, а Москва тем более.

Также глава государства обратил внимание, что эскалация на Ближнем Востоке причиняет все более существенный ущерб международным логистическим и производственным цепочкам.

21 марта Путин сообщил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время. Российский лидер пожелал жителям Исламской Республики достойно преодолеть суровые испытания на фоне американо-израильской военной операции.

Ранее в Кремле заявили, что Путин делает все возможное для снижения напряженности на Ближнем Востоке.