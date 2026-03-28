В России допустили удар Ирана по всей Украине

Иран может ударить беспилотниками по всей территории Украины. Об этом заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе с News.ru.

Он напомнил, что расстояние от Ирана до Украины через Каспий ближе, чем к саудитам. Военный призвал оценивать готовность Киева помогать Израилю и США как пиар. А вот Иран может ответить не пиаром, а «непосредственным ударом беспилотниками и ракетами». Вся территория Украины может быть подвержена ударам Ирана, констатировал он.

«Среди иранских БПЛА самый знаменитый имеет дальность в пределах 700 км, а стратегические беспилотники обладают дальностью до 1000 км. Ракеты баллистические с общей боевой частью приблизительно полтонны взрывчатки могут летать на 4000 км», — сказал Матвийчук.

До этого депутат комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в беседе с изданием «Телеграф» призвал готовиться к возможному удару Ирана по территории Украины. По его словам, угрозы от Ирана нельзя игнорировать. Преувеличивать их тоже не стоит, поскольку украинские системы ПВО смогут «успешно противостоять» ударам, утверждает нардеп.

