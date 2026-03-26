Путин призвал бизнес сохранять благоразумие при росте доходов от экспорта

Президент предупредил бизнес о рисках конъюнктурных доходов от роста цен
Важно сохранить вектор поступательного развития страны. Об этом на пленарное заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей заявил президент России Владимир Путин.

Также он подчеркнул необходимость повышения конкурентоспособности отечественной экономики и укрепления позиций российских предприятий на внешнем и внутреннем рынках.

«Сейчас, когда растут котировки нашего традиционного экспорта, но и рынки «лихорадит», может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, получить конъюнктурные доходы и, что называется, их «проесть», пустить на дивиденды либо, что касается уже государства, раздуть бюджетные расходы, бюджетные траты. Я уже где-то говорил публично, хочу сейчас в этой аудитории ещё раз подчеркнуть: нужно сохранять благоразумие», — сказал глава государства.

Президент напомнил, что рыночная конъюнктура может быстро измениться. По его словам, если сегодня рынки «качнулись» в одну сторону, то завтра они могут измениться в другую.

«Здесь люди очень грамотные, с хорошим опытом, здесь нет, в этой аудитории, случайных людей, вы это прекрасно понимаете, – а значит, необходим умеренный консерватизм и умеренный консервативный подход как в корпоративной сфере, так и в государственных финансах. И мы обязательно будем его придерживаться в бюджетной системе, выполняя обязательства перед гражданами страны», — добавил он.

До пленарной сессии съезда РСПП глава «Норникеля» Владимир Потанин отмечал, что свободные средства не следует бездумно выплачивать в виде дивидендов. По его словам, компании должны следить за финансовой устойчивостью и направлять ресурсы на инвестиции в проекты роста.

«Сейчас, когда появляется дополнительный - пусть небольшой - свободный денежный поток, самое время задуматься над тем, не стоит ли часть этих проектов, наиболее эффективные из них, вернуть в портфель компании», — приводит его слова «Интерфакс».

По его словам, акционеры ждут не только дивидендов, но и развития компании, роста акций.

«Поэтому рассматривать выплату дивидендов в отрыве от этих факторов - это непрофессионально», — добавил Потанин.

 
