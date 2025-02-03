Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп едины во мнении о необходимости отставки главы режима в Киеве Владимира Зеленского. Об этом пишет американская газета Politico.

Неназванный украинский политик отметил, что совпадение позиции России и США по вопросу о необходимости провести выборы на Украине «вызывает беспокойство».

«Я рассматриваю это как первое доказательство того, что Трамп и Путин согласны в том, что они хотят отставки Зеленского», — приводит американское издание слова источника.

3 февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки запланировали контакты с Россией и Украиной. До этого он также утверждал, что намерен провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным для завершения конфликта на Украине, выразив надежду на достижение «значительных» результатов. В Кремле, в свою очередь, утверждали, что конкретных предложений от команды президента США не поступало.

Ранее в Финляндии обратились к Путину в преддверии возможных переговоров по Украине.