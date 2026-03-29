Экс-посол Шамшур: США оказывают давление на Киев по вопросу войск на Донбассе

США оказывают давление на Украину по поводу вывода войск из Донбасса. Об этом заявил бывший украинский посол в Вашингтоне Олег Шамшур, передает RT.

«Соединенные Штаты рассчитывают, что мы все-таки не выдержим до конца...» — отметил он.

Как уточнил Шамшур, Вашингтон заинтересован в скорейшем окончании конфликта, а интересы Киева его «абсолютно не интересуют».

15 марта пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в переговорах наступила пауза, так как США сейчас заняты другим.

При этом и европейцы не хотят помогать мирному процессу. Визит представителей Франции в лице советника по национальной безопасности Эммануэля Бонна и советника Бертрана Бухвальтера «не принес никаких позитивных сигналов», подчеркнул представитель Кремля.

Госсекретарь США Марко Рубио позднее сообщил, что конфликт на Украине продолжится, если Киев не примет «определенные решения» и не пойдет на уступки.

Ранее в Кремле ответили на готовность Зеленского работать в состоянии конфликта три года.