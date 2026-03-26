Требования украинского президента Владимира Зеленского к Верховной раде быть готовыми работать в состоянии конфликта на протяжении еще трех лет не соотносятся с мирным урегулированием на Украине. Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Они не соотносимы. Думаю, вам лучше обращаться в Верховную раду, чтобы получить комментарий», — добавил он.

20 февраля военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук, комментируя информацию о том, что Владимир Зеленский поручил разработать план ведения боевых действий еще на три года, заявил, что ВСУ не обладают достаточным потенциалом, чтобы противостоять России еще три года.

До этого журналист газеты The Wall Street Journal Боян Панчевский заявил, что Владимир Зеленский по итогам Мюнхенской конференции по безопасности приказал разработать план ведения конфликта с Россией еще на три года. Как уточнил сотрудник WSJ, от этой информации «все были в шоке».

Ранее советник Зеленского опроверг планы по конфликту на три года вперед.