От Ирана потребовали компенсаций за нанесенный ущерб

Советник Гаргаш: Иран обязан выплатить компенсации странам Персидского залива
Vahid Salemi/AP

Для урегулирования конфликта Иран должен выплатить компенсации за нанесенный ущерб странам Персидского залива. Об этом написал в соцсети X дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш.

По его словам, для урегулирования Иран должен выплатить компенсации, так как Тегеран наносил удары по гражданским и жизненно важным объектам стран Персидского залива. Также Гаргаш подчеркнул, что государствам залива нужны гарантии безопасности, в которых нужно прописать принцип ненападения.

«Иран еще до войны обманул своих соседей относительно своих намерений и неожиданно начал агрессию, несмотря на их искренние усилия избежать конфронтации. Это делает указанные два пункта необходимыми для противостояния режиму, который стал угрозой номер один для безопасности стран Персидского залива», — написал он.

29 марта председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф отметил, что США транслируют послания о переговорах с Ираном, а на самом деле «скрыто планируют наземную атаку».

Агентство Reuters написало, что Трамп заявил своим помощникам о желании избежать «бесконечной войны» с Ираном и выйти из конфликта с помощью переговоров.

26 марта агентство Tasnim написало, что Иран передал ответ на план США по урегулированию конфликта из 15 пунктов. А именно Тегеран потребовал остановить военные действия, предоставить ему гарантии безопасности, выплатить компенсации и признать его суверенитет над Ормузским проливом.

Ранее в США обвинили Израиль в работе «против переговоров».

 
Бей, беги, замри. Как вами управляют древние реакции и мешают жить
