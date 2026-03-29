В Кремле увидели опасность для всего мира в военном конфликте на Ближнем Востоке

Песков: атаки США и Израиля на Иран уже вызвали губительные последствия для мира

Агрессия США и Израиля на Ближнем Востоке уже вызвала губительные последствия для мировой экономики и геополитической ситуации в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

«Эти последствия, наверное, не будут краткосрочными, они будут иметь долгосрочный эффект», — отметил он.

Песков заявил, что пока не понятно, какими именно будут эти последствия. В связи с этим он призвал набраться терпения и посмотреть, как будут развиваться события дальше.

До этого Песков заявил, что президент России Владимир Путин прикладывает все усилия для разрядки напряженности на Ближнем Востоке.

Сам Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 26 марта, четко обозначил, что конфликт на Ближнем Востоке затронет все страны. Глава государства отметил, что даже те, кто вовлечен в этот конфликт, не могут предсказать, что будет дальше.

Ранее Путин обратил внимание на сравнение конфликта на Ближнем Востоке с ковидом.