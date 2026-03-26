В Ирландии назвали слова Путина об Иране «системным шоком»

Журналист Боуз: Путин обозначил, что конфликт на Ближнем Востоке затронет всех
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде РСПП четко обозначил, что конфликт на Ближнем Востоке затронет все страны. Об этом в социальной сети X заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Путин прокомментировал военный конфликт с Ираном: «Даже те, кто вовлечен в этот конфликт, не могут предсказать, что будет дальше. Есть некоторые оценки, позволяющие сравнить эту ситуацию с пандемией коронавируса», — написал Боуз.

Журналист отметил, что людям нужно понимать, что это не просто какой-то очередной военный конфликт на Ближнем Востоке, а «настоящий системный шок», который может затронуть всех.

«Браво Владимиру Путину за то, что он это четко обозначил», — резюмировал он.

26 марта Александр Шохин, возглавляющий Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), заявил, что Владимир Путин во время встречи с представителями деловых кругов выразил оптимизм относительно скорого разрешения ближневосточного конфликта.

Ранее Путин предостерег бизнес от быстрого расходования доходов от роста цен на нефть.

 
