Стало известно, кто в администрации Трампа был против войны с Ираном

Politico: вице-президент США Вэнс скептически относился к ударам по Ирану
Вице-президент США Джей Ди Вэнс скептически относился к ударам США по Ирану до принятия решения о начале операции. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников администрации Трампа.

СМИ пишет, что Вэнс до начала конфликта выразил свое несогласие с операцией. Один из высокопоставленных чиновников администрации Трампа рассказал, что Вэнс «скептически настроен», «беспокоится об успехе» и «просто выступает против» войны с Ираном.

«Его роль заключается в том, чтобы предоставлять президенту и администрации все точки зрения на возможные сценарии развития событий с разных сторон, и он это делает. Но как только решение принято, он полностью его поддерживает», — заявил второй чиновник.

Также один из источников добавил, что Вэнс видел необходимость в нанесении быстрого удара, так как считал, что затяжной конфликт мог привести к жертвам среди американцев. Издание отмечает, что скептицизм Вэнса в сочетании с его сдержанным тоном «подпитывают слухи о расколе между президентом и его вице-президентом».

При этом заместитель пресс-секретарь Белого дома Анна Келли подчеркнула, что попытки «вбить клин» между Вэнсом и Трампом «совершенно ошибочны».

«Президент прислушивается к множеству мнений своей талантливой команды специалистов по национальной безопасности и в конечном итоге принимает решения, основываясь на том, что лучше для нашей страны и национальной безопасности. Вице-президент Вэнс — огромное подспорье для президента и всей администрации», — сказала Келли.

В марте агентство Bloomberg сообщило, что совместная операция США и Израиля против Ирана и ее влияние на американскую экономику вызвали разногласия в движении MAGA. Также издание The Atlantic написало, что война США в Иране обернулась унижением для Вэнса, который во время предвыборной кампании 2024 года обещал, что Вашингтон не будет воевать с Ираном.

Газета Financial Times (FT) отмечала, что молчание Вэнса в первые дни операции против Ирана привлекло внимание в Вашингтоне и спровоцировало вопросы о возможном расколе в отношениях с Трампом.

Ранее в G7 призвали Трампа как можно скорее закончить войну с Ираном.

 
