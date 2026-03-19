Экс-советник Болтон признал раскол в окружении Трампа

Главе нацразведки США Тулси Габбард следует уйти в отставку из-за несогласия с политикой президента США Дональда Трампа. Об этом заявил бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон на программе Morning Joe на канале MS NOW, пишет The Hill.

Болтон отметил, что «рад» недавней отставке директора Национального контртеррористического центра США Джо Кента, и понадеялся, что Тулси Габбард тоже уйдет со своей должности.

«Надеюсь, Тулси Габбард тоже вскоре уйдет в отставку. Если вы не верите в политику администрации, вам следует уйти в отставку», — подчеркнул он.

Экс-советник отметил, что «в высших эшелонах администрации существуют серьезные разногласия», и уход Кента «тому доказательство».

15 марта газета Bild написала, что операция США в Иране привела к разногласиям в администрации президента Трампа, и там сформировалось два лагеря — сторонников вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио. Издание Politico сообщало, что Джей Ди Вэнс скептически относился к операции и выражал свое несогласие с ней.

Также издание Bild со ссылкой на бывшего агента Центрального разведуправления (ЦРУ) США Джона Кириаку писало, что, кроме Вэнса, против удара по Ирану выступала и Тулси Габбард.

17 марта стало известно, что директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент уволился со своего поста из-за несогласия с нападением США и Израиля на Иран. В прошении об отставке он заявил, что Иран не представлял непосредственной угрозы для США, а война началась из-за давления со стороны Израиля и его влиятельного американского лобби».

Ранее в США испугались падения рейтинга Трампа из-за Ирана.