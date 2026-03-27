Мадуро появился в американском суде в кандалах на ногах, но без наручников

ТАСС: Мадуро был на заседании суда в Нью-Йорке в кандалах на ногах

Президент Венесуэлы Николас Мадуро появился на втором заседании суда на Манхэттене в тюремной робе, а его ноги были закованы в кандалы. Об этом сообщил ТАСС.

При этом наручников на нем не было. Как отмечает агентство, с момента первого заседания в январе 63-летний политик выглядел более худым.

В ходе заседания, которое продолжалось около полутора часов, Мадуро и его жена Силия Флорес пользовались наушниками для перевода и делали себе пометки.

Центральной темой было препятствие американскими властями оплаты юридических услуг для президента и его жены. Судья Элвин Хеллерстайн заявил, что не намерен прекращать дело по требованию защиты.

Мадуро и Флорес были захвачены американским спецназом в Каракасе 3 января 2026 года в ходе военной операции и вывезены в США. Американский Минюст обвиняет их в наркотерроризме, заговоре с целью ввоза кокаина в США и незаконном владении оружием. Прокуроры также заявляют о «разграблении богатств Венесуэлы».

Ранее в МИД России призвали США освободить Мадуро.