Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Мадуро появился в американском суде в кандалах на ногах, но без наручников

ТАСС: Мадуро был на заседании суда в Нью-Йорке в кандалах на ногах
Adam Gray/Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро появился на втором заседании суда на Манхэттене в тюремной робе, а его ноги были закованы в кандалы. Об этом сообщил ТАСС.

При этом наручников на нем не было. Как отмечает агентство, с момента первого заседания в январе 63-летний политик выглядел более худым.

В ходе заседания, которое продолжалось около полутора часов, Мадуро и его жена Силия Флорес пользовались наушниками для перевода и делали себе пометки.

Центральной темой было препятствие американскими властями оплаты юридических услуг для президента и его жены. Судья Элвин Хеллерстайн заявил, что не намерен прекращать дело по требованию защиты.

Мадуро и Флорес были захвачены американским спецназом в Каракасе 3 января 2026 года в ходе военной операции и вывезены в США. Американский Минюст обвиняет их в наркотерроризме, заговоре с целью ввоза кокаина в США и незаконном владении оружием. Прокуроры также заявляют о «разграблении богатств Венесуэлы».

Ранее в МИД России призвали США освободить Мадуро.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
