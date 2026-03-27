Песков ответил на вопрос о продлении США моратория на удары по энергетике Ирана

Российской стороне не известны детали переговоров, которые идут между Ираном и США. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать решение американского лидера Дональда Трампа продлить мораторий на удары по иранской энергетической инфраструктуре.

«Мы не знаем деталей переговоров, которые ведутся. Но в любом случае, если речь идет о приближении прекращения боевых действий, это можно только приветствовать», — сказал представитель Кремля.

26 марта Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social сообщил, что приостановил удары американских военных по энергетическим объектам в Иране на 10 дней — до 6 апреля текущего года. По его словам, решение было принято «по просьбе иранского правительства». Хозяин Белого дома добавил, что переговоры Вашингтона и Тегерана «идут очень хорошо», и назвал дезинформацией сведения о прекращении контактов.

22 марта президент США пригрозил Ирану уничтожением ряда электростанций, если Исламская Республика в течение 48 часов не откроет Ормузский пролив.

