Каллас считает опасным прецедентом ослабление санкций в отношении России

Ослабление американских санкций в отношении российской нефти является опасным прецедентом. Об этом заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Мы видели ослабление санкций США против российской нефти, это опасный прецедент», — сказала глава евродипломатии, отметив, что ситуация на Ближнем Востоке не должна отвлекать внимание от Украины.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать призывы европейских лидеров к переговорам с Россией, Каллас заявила, что РФ хочет добиться «максималистских целей», поэтому нужно усиливать санкционное давление.

На прошлой неделе США временно вывели из-под санкций часть поставок российской нефти. Разрешение американского минфина распространяется на танкеры, загруженные до 12 марта, и будет действовать до 11 апреля. В Вашингтоне объяснили решение необходимостью стабилизировать мировой нефтяной рынок на фоне конфликта на Ближнем Востоке и перебоев в судоходстве через Ормузский пролив.

Ранее Песков оценил эффект от смягчения санкций против российской нефти.