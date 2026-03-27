В Госдуме высказались о возможности санкционных послаблений для американских конгрессменов

Россия готова в качестве ответной меры сделать исключение из санкционного режима для некоторых американских законодателей, заявил член российской делегации, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, визит парламентариев в США и встреча с американскими законодателями стали возможны в том числе благодаря тому, что члены конгресса добились снятия рестрикций для российской делегации.

Никонов добавил, что контакты между сторонами были возобновлены по инициативе члена палаты представителей конгресса США Анны Паулины Луна, которая не состоит в санкционных списках.

В Вашингтоне завершилась первая за 12 лет встреча депутатов Госдумы с членами конгресса США. По словам посла РФ Александра Дарчиева, переговоры прошли успешно. Участники российской делегации раскрыли, что обсуждались вопросы не только урегулирования украинского конфликта, но и двусторонних отношений, в том числе культуры и спорта. Также рассматривается возможность приезда американской делегации в Москву 9 мая.

