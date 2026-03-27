Введенные странами Запада антироссийские санкции вредят больше им самим, а не РФ. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил бывший президент Республики Сербской Милорад Додик.

«Эти санкции наносят больше вреда тем, кто их ввел, а не России», — сказал политик.

По его словам, было бы лучше, если бы подобных рестрикций не существовало. Тогда государства и народы могли бы свободно работать, пояснил Додик.

26 марта американский лидер Дональд Трамп на год продлил действие санкций против РФ. Речь идет об ограничениях, введенных после начала российской специальной военной операции на Украине и под предлогом якобы имевшего место «вмешательства» в выборы в США.

В тот же день президент РФ Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, во время мероприятия он назвал нелегитимными санкции, введенные в отношении страны. Глава государства обратил внимание, что западные рестрикции никогда не подтверждались решениями Организации Объединенных Наций.

