Россия запросила закрытые консультации СБ ООН из-за ударов по Ирану

Закрытые консультации Совета Безопасности ООН по Ирану пройдут 27 марта, на них будут обсуждаться удары по иранской гражданской инфраструктуре. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российской миссии при ООН Евгений Успенский, передает РИА Новости.

Заседание запросила Россия. Американское председательство назначило заседание на 27 марта в 10:00 по нью-йоркскому времени (17:00 мск).

26 марта американский президент Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты приостановят удары по объектам энергетической инфраструктуры Ирана на 10 дней, до 6 апреля. По его словам, он принял это решение в связи с запросом правительства республики.

Он добавил, что переговоры продолжаются, и «они идут очень хорошо».

11 марта Совет Безопасности ООН принял резолюцию Бахрейна, осуждающую атаки Ирана на арабские страны.

Российский президент Владимир Путин заявлял, что Россия остается верным другом и надежным партнером Тегерана.

Ранее атакованное судно село на мель у берегов Ирана.

 
