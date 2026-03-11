Размер шрифта
Совбез ООН осудил Иран за атаки на арабские страны

Совбез ООН принял резолюцию, осуждающую атаки Ирана на арабские страны
Reuters

Совет Безопасности ООН принял резолюцию Бахрейна, осуждающую атаки Ирана на арабские страны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение.

Документ поддержали 13 из 15 членов Совбеза. Россия и Китай от голосования воздержались.

Резолюция в самой резкой форме осуждает атаки Исламской Республики по территориям Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии, ОАЭ и Иордании, определяя их как нарушение международного права. Кроме того, критикуются действия страны по воспрепятствованию свободе навигации через Ормузский пролив.

Документом от Тегерана требуется прекратить удары и блокировку пролива.

11 марта президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан заявил, что военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Ирана может привести к подрыву мирового порядка и глобальной безопасности.

До этого Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выразило обеспокоенность из-за атак Израиля на объекты иранской энергетической инфраструктуры.

Ранее РФ обсудила со странами Персидского залива проект урегулирования конфликта в регионе.

 
