В МИД России рассказали о поисках путей налаживания отношений с США

Россия пытается наладить отношения с Соединенными Штатами, заявил заместитель руководителя министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, Москва прикладывает усилия для поиска общего знаменателя, в том числе, в двусторонних отношениях с Вашингтоном.

Рябков подчеркнул, что это непросто.

До этого заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева рассказала, что между Россией и США сохраняется значительное число раздражителей, которые негативно отражаются на взаимодействии двух стран по линии Организации Объединенных Наций. Москва призывает Вашингтон сделать шаги для нормализации условий совместной работы.

25 января заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США пока не достигли подвижек в диалоге по поводу возвращения дипсобственности и возобновления прямого авиасообщения. Он отметил, что «это и есть раздражители» в отношениях двух стран.

Ранее Небензя заявил о разочаровании в дипломатии США.