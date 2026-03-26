Журова: делегация Госдумы встретится с представителями Белого дома
Делегация Госдумы в пятницу планирует провести встречи с представителями Белого дома. Об этом РИА Новости заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Мы очень позитивно настроены, у нас завтра еще несколько очень интересных встреч и с политологами, и с экспертами, и с представителями общественных организаций, в то же время и с Белым домом — там не только парламентарии», — сказала она.

Встреча депутатов Госдумы РФ с представителями конгресса США состоялась 26 марта. Переговоры прошли в Институте мира в Вашингтоне. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) назвал «замечательными» переговоры с законодателями в Вашингтоне.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российские парламентарии перед поездкой получили основные установки от главы государства Владимира Путина. Представитель Кремля выразил надежду, что встреча внесет вклад в «дело реанимации» двустороннего общения Москвы и Вашингтона.

Ранее в МИД РФ рассказали о поисках путей налаживания отношений с США.

 
