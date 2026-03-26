Залужный и Буданов обошли Зеленского в рейтинге доверия среди украинцев

Бывший главком ВСУ и посол Украины в Великобритании Валерий Залужный возглавил рейтинг доверия к украинским политикам и общественным деятелям. При этом избиратели на выборах все равно проголосовали бы за действующего президента Владимира Зеленского. Об этом говорят результаты социологического исследования компании Socis.

Опрос показал, что Залужному доверяет 61,6% респондентов, а не доверяет 31,1% украинцев. Второе место после Залужного в рейтинге занял глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) — ему доверяют 60,3% опрошенных, не доверяют 29%, а еще 3,7% респондентов не имеют о нем какого-либо мнения. Действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 46,3% респондентов, а не доверяют 49,1% участников опроса.

При этом в исследовании сказано, что 22,6% опрошенных проголосовали бы за Зеленского, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время. Залужного оказались готовы поддержать 19,3% избирателей, а Буданова — 10,5% респондентов.

Также в марте исполнительный директор Киевского международного института социологии (КМИС) Антон Грушецкий по результатам опроса заявил, что доверие украинцев к Зеленскому не является «безоговорочным». При этом на начало марта уровень доверия к Зеленскому в стране составил 62% при уровне недоверия в 32%.

В феврале Залужный рассказал, что на данный момент «нет ничего», что позволило бы ему думать об участии в выборах президента Украины. В марте агентство ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры сообщало, что Зеленский пытается снизить уровень популярности Валерия Залужного, и для этого в стране героизируется действующий главком ВСУ Александр Сырский.

Ранее Залужный рассказал о последствиях украинского конфликта для мира.