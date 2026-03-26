Делегация Госдумы продолжит работу с американскими законодателями в пятницу

Делегация Госдумы продолжит рабочие контакты с американскими коллегами в пятницу, 27 марта. Об этом РИА Новости рассказал вице-спикер ГД Борис Чернышов (ЛДПР).

«Завтра продолжим рабочие контакты с американской стороной в Вашингтоне, запланирован ряд двусторонних встреч», — сказал он.

Чернышов также назвал «замечательными» переговоры с законодателями в Вашингтоне.

Встреча депутатов Госдумы РФ с представителями конгресса США состоялась 26 марта. Переговоры прошли в Институте мира в Вашингтоне.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российские парламентарии перед поездкой получили основные установки от главы государства Владимира Путина. Представитель Кремля выразил надежду, что встреча внесет вклад в «дело реанимации» двустороннего общения Москвы и Вашингтона.

Ранее в МИД РФ рассказали о поисках путей налаживания отношений с США.