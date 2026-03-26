Суд в США отказался прекратить дело против Мадуро

Судья в США отказался прекращать уголовное дело против президента Венесуэлы Николаса Мадуро из-за блокировки оплаты его адвокатов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не собираюсь закрывать это дело», — сказал судья Элвин Хеллерстайн.

В то же время судья усомнился в законности действий властей США, которые блокируют Мадуро доступ средствам для оплаты услуг адвокатов.

До этого сообщалось, что защита Мадуро и его супруги Силии Флорес требует закрыть уголовное дело в США в связи с тем, что американские власти блокируют для них возможность оплаты адвокатских услуг.

3 января США нанесли серию ударов по Венесуэле и захватили президента страны Николаса Мадуро, а также его супругу. Задержанного политика доставили в Нью-Йорк, где ему предъявили обвинения в наркотерроризме и других преступлениях.

5 января состоялось первое судебное заседание по делу Мадуро, по итогам которого его оставили под стражей. Второе заседание суда по делу президента Венесуэлы было назначено на 26 марта.

Ранее в МИД России призвали США освободить Мадуро.