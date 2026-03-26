В конгрессе назвали Россию и США величайшими ядерными супердержавами

Луна: РФ и США несут обязательство перед человечеством, чтобы мир был приоритетом

Россия и США являются двумя величайшими супердержавами. Об этом РИА Новости заявила американская конгрессвумен Анна Паулина Луна по итогам встречи с парламентской делегацией РФ.

«Безусловно, представляя две величайшие в мире ядерные супердержавы, мы несем обязательство перед человечеством и нашими гражданами обеспечить, чтобы мир оставался приоритетом во всех наших действиях», — сказала она.

Встреча депутатов Госдумы РФ с представителями конгресса США состоялась 26 марта. Переговоры прошли в Институте мира в Вашингтоне.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что российские парламентарии перед поездкой получили основные установки от главы государства Владимира Путина. Представитель Кремля выразил надежду, что встреча внесет вклад в «дело реанимации» двустороннего общения Москвы и Вашингтона.

До этого заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно заявил, что «экзотические системы» ядерных вооружений вызывают обеспокоенность. По его словам, такими системами являются, в том числе, крылатая ракета «Буревестник» и подводный беспилотный аппарат «Посейдон».

Ранее в Госдуме подтвердили информацию американской разведки о ядерном арсенале РФ.