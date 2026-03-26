В Европе призвали Украину вывести войска из Донбасса

Аналитик Кошкович: Украине нужно покинуть Донбасс
Efrem Lukatsky/AP

Украина должна покинуть занимаемую территорию Донбасса, «легализовать» русский язык и Украинскую православную церковь Московского патриархата. Об этом в соцсети X написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

По словам аналитика, еще в 2025 году стало понятно, что для завершения конфликта Украина должна покинуть территорию Донбасса, а также «легализовать русский язык и русскую церковь». Кошкович отметил, что его «ужасно раздражает», что многие «идиоты» этого так и не поняли.

«Таковы условия. Других условий нет. Их никогда и не было», — отметил он.

В недавнем интервью Reuters президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США на переговорах предлагают предоставить гарантии безопасности Украине в обмен на вывод ВСУ с контролируемой части Донбасса. До этого «Украинская правда» писала, что США на переговорах предлагают построить «рай» на Украине в обмен на передачу всего Донбасса России.

В интервью Le Monde Зеленский заявил, что не выведет войска из подконтрольной Киеву части Донбасса, так как там находятся «значительные оборонительные линии» страны.

Ранее президент Финляндии Стубб заявил о «тупике» в переговорах по Украине.

 
