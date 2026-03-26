Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

Президент Финляндии Стубб заявил о «тупике» в переговорах по Украине

Стубб: американские переговорщики по Украине уже сделали все возможное
Sodiq Adelakun/Reuters

Переговоры по Украине «зашли в тупик», а американские переговорщики уже «сделали все возможное». Об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью норвежскому изданию Verdens Gang (VG).

По словам Стубба, пауза в переговорах может быть связана с войной США и Израиля с Ираном, а также с тем, что переговорный процесс зашел в тупик.

«Переговоры зашли в тупик и не продвигаются вперед. <…> Я думаю, американские переговорщики сделали все, что могли, и теперь многое зависит от одного вопроса: Донецка и территорий. Но главная проблема в том, что, как мне кажется, Россия не хочет мира», – сказал Стубб.

По его словам, если переговоры не продолжатся, тогда «самым важным шагом в дальнейшем будет усиление давления на Россию».

В недавнем интервью изданию «Телеграф» депутат Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что «окно возможностей» для заключения мирного соглашения по Украине «явно закрывается», и переговорный процесс может быть отложен на «более длительный срок». Также один из членов правящей партии «Слуга народа» рассказал «Украинской правде», что переговоры, скорее всего, будут поставлены на длительную паузу.

Президент Украины Владимир Зеленский недавно сообщил, что США на переговорах предлагают дать гарантии безопасности Украине в обмен на выход ВСУ с занимаемой части Донбасса. В интервью Le Monde украинский лидер объяснил, что не может вывести войска с территории Донбасса, так как там находятся «значительные оборонительные линии» страны.

Ранее в конгрессе США назвали «позорным» требование Трампа к Зеленскому.

 
Теперь вы знаете
Зачем Минздрав советует сдать анализы любителям бани и сауны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!