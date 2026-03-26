В ЕС отказали основателю Альфа-банка и экс-замдиректору Яндекса в снятии санкций

Суд ЕС отклонил иски 5 бизнесменов из РФ об исключении их из санкционного списка
Суд Европейского союза 26 марта отклонил иски пяти бизнесменов из России, включая сооснователя Альфа-банка Германа Хана, добивавшихся исключения из санкционного списка ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что к суду, помимо Хана, обратились бизнесмен Дмитрий Пумпянский, бывший заместитель генерального директора Яндекса Тигран Худавердян, председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников, а также основатель и бывший основной владелец группы «Уралхим» Дмитрий Мазепин.

В апреле сообщалось, что Европейский суд отказал Геннадию и Елене Тимченко в снятии санкций ЕС.

До этого Reuters сообщало, что постоянные представители 27 стран Европейского союза оставили в силе санкции в отношении бизнесмена Михаила Фридмана, несмотря на позицию Венгрии по данному вопросу. Будапешт требовал заблокировать продление санкций ЕС против двух тысяч россиян в случае, если из списка не будет исключен Фридман.

Ранее суд ЕС отменял до 20% санкций против россиян, но Совет ЕС возвращал их в списки на новых основаниях.

 
