Бельгийский адвокат рассказал об отмене судом ЕС до 20% санкций против россиян

Адвокат Островскис: суд ЕС отменяет до 20% решений о санкциях против россиян
Virginia Mayo/AP

Суд Европейского союза (ЕС) отменяет порядка 10-20% решений о введении санкций против россиян, однако Совет ЕС впоследствии повторно включает те же лица в санкционные списки на новых основаниях. Об этом сообщил РИА Новости специализирующийся на европейских санкциях бельгийский адвокат Валериус Островскис.

По его словам, суд ЕС зачастую аннулирует решения Совета о введении санкций, в частности, из-за отсутствия соответствующих оснований и игнорирования новых обстоятельств.

«Последней официальной статистики нет, но доля аннулирований по делам о санкциях против России, вероятно, составляет от 10 до 20 процентов всех дел, что является относительно высоким показателем», — сказал адвокат.

Новость дополняется.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!