Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Венгрия может заблокировать продление санкций ЕС против физлиц из России

FT: Венгрия требует снять санкции ЕС с Фридмана
close
Reuters

Венгрия требует заблокировать продление санкций Европейского союза (ЕС) против двух тысяч россиян в случае, если из списка не будет исключен бизнесмен Михаил Фридман. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Утверждается, что Люксембург поддерживает позицию Венгрии по поводу исключения Фридмана из списка санкций. Отмечается, что срок действия ограничений истекает 15 марта.

В апреле прошлого года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски Авена и Фридмана к Совету ЕС об отмене санкций. Однако эти решения относились только к периоду с февраля 2022-го по март 2023 года и не означали автоматического исключения из санкционного списка.

В ЕС назвали Фридмана и Авена «ведущими бизнесменами, занятыми в секторе экономики, обеспечивающем существенный источник дохода» властям РФ.

В сентябре 2024 года Европейский суд отклонил иски российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана, Геннадия Тимченко и его супруги Елены против решений Совета ЕС. Эти решения обязывают российских предпринимателей декларировать свои финансовые активы в странах ЕС в рамках санкций, введенных в связи с конфликтом на Украине.

Ранее Фридман выиграл суд у домработницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами