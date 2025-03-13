Венгрия может заблокировать продление санкций ЕС против физлиц из России

Венгрия требует заблокировать продление санкций Европейского союза (ЕС) против двух тысяч россиян в случае, если из списка не будет исключен бизнесмен Михаил Фридман. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Утверждается, что Люксембург поддерживает позицию Венгрии по поводу исключения Фридмана из списка санкций. Отмечается, что срок действия ограничений истекает 15 марта.

В апреле прошлого года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски Авена и Фридмана к Совету ЕС об отмене санкций. Однако эти решения относились только к периоду с февраля 2022-го по март 2023 года и не означали автоматического исключения из санкционного списка.

В ЕС назвали Фридмана и Авена «ведущими бизнесменами, занятыми в секторе экономики, обеспечивающем существенный источник дохода» властям РФ.

В сентябре 2024 года Европейский суд отклонил иски российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана, Геннадия Тимченко и его супруги Елены против решений Совета ЕС. Эти решения обязывают российских предпринимателей декларировать свои финансовые активы в странах ЕС в рамках санкций, введенных в связи с конфликтом на Украине.

Ранее Фридман выиграл суд у домработницы.