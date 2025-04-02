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В ЕС отказали супругам Тимченко в снятии санкций

ТАСС: суд ЕС отклонил иски Геннадия и Елены Тимченко по отмене санкций
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Virginia Mayo/AP

Европейский суд отказал Геннадию и Елене Тимченко в снятии санкций ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

«Иск отклонен», — объявил судья.

В материалах дела указано, что супруги Тимченко просили суд не только снять санкции ЕС, но и «обязать Совет ЕС выплатить сумму в размере 1 млн евро в качестве компенсации нематериального ущерба».

До этого Reuters сообщало, что постоянные представители 27 стран Европейского союза (ЕС) оставили в силе санкции в отношении бизнесмена Михаила Фридмана, несмотря на позицию Венгрии по данному вопросу.

В сентябре 2024 года Европейский суд отклонил иски российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана, Геннадия Тимченко и его супруги Елены против решений Совета ЕС. Эти решения обязывают российских предпринимателей декларировать свои финансовые активы в странах ЕС в рамках санкций, введенных в связи с конфликтом на Украине.

Ранее Фридман выиграл суд у домработницы.

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