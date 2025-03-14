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Послы Евросоюза не сняли санкции с Михаила Фридмана

Reuters: послы ЕС не сняли санкции с Фридмана
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Постоянные представители 27 стран Европейского союза (ЕС) оставили в силе санкции в отношении бизнесмена Михаила Фридмана, несмотря на позицию Венгрии по данному вопросу. Об этом сообщает агентство Reuters.

Кроме того, Евросоюз продлил санкции в отношении более 2 тыс. физических и юридических лиц РФ.

Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Венгрия потребует заблокировать продление санкций ЕС против двух тысяч россиян в случае, если из списка не будет исключен Фридман.

В апреле прошлого года Европейский суд общей юрисдикции удовлетворил иски Авена и Фридмана к Совету ЕС об отмене санкций. Однако эти решения относились только к периоду с февраля 2022 года по март 2023 года и не означали автоматического исключения из санкционного списка.

В ЕС назвали Фридмана и Авена «ведущими бизнесменами, занятыми в секторе экономики, обеспечивающем существенный источник дохода» властям РФ.

В сентябре 2024 года Европейский суд отклонил иски российских предпринимателей Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана, Геннадия Тимченко и его супруги Елены против решений Совета ЕС. Эти решения обязывают российских предпринимателей декларировать свои финансовые активы в странах ЕС в рамках санкций, введенных в связи с конфликтом на Украине.

Ранее Фридман выиграл суд у домработницы.

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