Западные страны оказывают давление на Молдавию и Украину, заставляя их разрывать связи в рамках СНГ под предлогом фиктивной перспективы членства в Евросоюзе. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков, выступая на полях саммита Содружества в Душанбе, пишет ТАСС.

Дипломат отметил, что Кишинев и Киев продолжают участвовать в ряде соглашений СНГ, затрагивающих экономическое сотрудничество, а также сотрудничество между таможенными и пограничными службами, и в вопросах транспортного сообщения.

По его словам, страны вынуждают отказываться от сотрудничества в СНГ там, где им обещают «иллюзорное членство в Европейском союзе», что он назвал «фетишем за тысячу гор, который никогда не будет достигнут».

Министр также коснулся темы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), намекнув на то, что один из партнеров по организации не принимает активного участия из-за условий, выдвигаемых со стороны Запада. При этом он не уточнил, о какой именно стране-участнице ОДКБ идет речь.

«А где им это выгодного, они конечно же остаются», — заключил Рыженков.

Ранее на Украине заявили о выходе из еще одного соглашения СНГ.