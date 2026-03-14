В МИД Украины ответили на угрозы Ирана

Угрозы Ирана в адрес Украины являются «абсурдными». Об этом в беседе с изданием «РБК-Украина» заявил спикер украинского МИД Георгий Тихий.

По его словам, власти Исламской Республики «годами предоставляют государству-агрессору дроны и технологии для агрессии против Украины».

«В этом контексте абсурдно, когда какие-то из представителей этого режима угрожают Украине и еще и ссылаются на право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН», — сказал дипломат.

14 марта глава комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что из-за поддержки Израиля территория Украины может рассматриваться Тегераном как законная цель для ударов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американские и израильские силы атаковали военные объекты, включая системы противовоздушной обороны, ракетные комплексы, базы и объекты военно-морского флота. В Вашингтоне заявляли, что цель операции — ослабить военный потенциал Ирана и не допустить развития его ракетной и ядерной программ.

С начала операции по территории Ирана были нанесены сотни ударов. Под атаки попали объекты командования, склады вооружений и ракетные пусковые установки. В ответ Тегеран начал наносить ракетные и беспилотные удары по американским базам и союзникам США на Ближнем Востоке, что привело к резкой эскалации конфликта в регионе.

Ранее в Европе рассказали о «мрачном сценарии» для Украины из-за нападения США на Иран.