Белоруссия и КНДР договорились о дружбе и сотрудничестве

Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе между Белоруссией и КНДР

Председатель Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Пхеньяне подписали договор о дружбе и сотрудничестве между странами. Об этом сообщил близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

«Александр Лукашенко и Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Корейской Народно-Демократической Республикой», — говорится в сообщении.

Торжественная встреча между двумя лидерами состоялась 26 марта.

Лукашенко заявил, что отношения республики с Северной Кореей вышли на принципиально новый этап.

Политик подчеркнул, что белорусский и северокорейский народы близки, так как их сближают патриотизм, сохранение исторической памяти и глубокое уважение к старшему поколению.

Ранее Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с переизбранием.