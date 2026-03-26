Лукашенко прокомментировал отношения Белоруссии и КНДР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил, что отношения республики с Северной Кореей вышли на принципиально новый этап. Об этом сообщает агентство БелТА.

По словам Лукашенко, белорусский и северокорейский народы близки, так как их сближают патриотизм, сохранение исторической памяти и глубокое уважение к старшему поколению. Также белорусский президент подчеркнул, что дружественные отношения между двумя странами начались еще во времена СССР.

«Сегодня в результате всестороннего поступательного развития мы переходим на принципиально новый этап. С большим опозданием, но, тем не менее, переходим на новый этап», — подчеркнул Лукашенко.

26 марта в Пхеньяне состоялась встреча главы КНДР Ким Чен Ына и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В состав белорусской делегации вошли вице-премьер Юрий Шулейко, министр иностранных дел Максим Рыженков, главы министерств здравоохранения Александр Ходжаев, образования Андрей Иванец и промышленности Андрей Кузнецов.

С северокорейской стороны во встрече приняли участие председатель парламента Чо Ён Вон, секретари ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чэ Рён, Ли Иль Хван и Ким Сон Нам, первый вице-премьер Ким Док Хун, министр иностранных дел Чвэ Сон Хи.

Ранее Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с переизбранием.