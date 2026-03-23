Лукашенко отреагировал на переизбрание Ким Чен Ына

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на должность председателя государственных дел КНДР. Об этом говорится на сайте президента.

«Единогласное принятие решения Верховным Народным Собранием отражает коллективную волю корейского народа и всестороннюю поддержку вашего последовательного курса на укрепление самостоятельности страны и повышение благосостояния населения», — говорится в публикации.

Лукашенко выразил уверенность, что деятельность Ким Чен Ына на этом посту «продолжит содействовать развитию КНДР и процветанию ее граждан». Белорусский лидер пожелал Ким Чен Ыну отличного здоровья и плодотворной государственной работы.

Также с переизбранием Ким Чен Ына поздравил президент России Владимир Путин. По словам главы российского государства, РФ и КНДР продолжат совместную работу по развитию всеобъемлющего стратегического партнерства.

