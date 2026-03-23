Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Лукашенко отреагировал на переизбрание Ким Чен Ына

Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с переизбранием
Telegram-канал «Пул Первого»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на должность председателя государственных дел КНДР. Об этом говорится на сайте президента.

«Единогласное принятие решения Верховным Народным Собранием отражает коллективную волю корейского народа и всестороннюю поддержку вашего последовательного курса на укрепление самостоятельности страны и повышение благосостояния населения», — говорится в публикации.

Лукашенко выразил уверенность, что деятельность Ким Чен Ына на этом посту «продолжит содействовать развитию КНДР и процветанию ее граждан». Белорусский лидер пожелал Ким Чен Ыну отличного здоровья и плодотворной государственной работы.

Также с переизбранием Ким Чен Ына поздравил президент России Владимир Путин. По словам главы российского государства, РФ и КНДР продолжат совместную работу по развитию всеобъемлющего стратегического партнерства.

Ранее Ким Чен Ын с дочерью прокатился на танке.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
