США сообщили о переговорах с Россией и Китаем по стратегической стабильности

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно заявил, что Соединенные Штаты ведут переговоры с РФ и КНР по обсуждению стратегической стабильности в рамках «группы пяти». Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы проводим постоянные контакты в рамках «группы пяти». Также мы постоянно проводим деликатные дипломатические контакты, о которых, ..., неуместно говорить в открытом формате», — поделился Динанно.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп совершит визит в Китай с 14 по 15 мая.

Также Левитт заявила, что первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп и ее муж примут Си Цзиньпина и его жену Пэн Лиюань с ответным визитом в Вашингтоне позже в текущем году.

23 марта замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщал, что МИД России в ближайшее время объявит сроки визита президента Владимира Путина в Китай.

4 февраля Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции. Во время беседы он обратил внимание, что внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остается важным стабилизирующим фактором в условиях нарастающей турбулентности в мире.

Ранее Путин назвал отношения Москвы и Пекина существенным фактором стабильности в мире.