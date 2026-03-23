МИД в скором времени объявит сроки визита Путина в Китай

Замглавы МИД Руденко: сроки визита Путина в Китай объявят в скором времени

МИД России в ближайшее время объявит сроки визита президента Владимира Путина в Китай. Об этом заявил журналистам в кулуарах международной конференции «Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений» замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает РИА Новости.

«Работаем. Думаю, в ближайшее время об этом станет известно», — сказал он.

4 февраля Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в формате видеоконференции. Во время беседы он обратил внимание, что внешнеполитическая связка Москвы и Пекина остается важным стабилизирующим фактором в условиях нарастающей турбулентности в мире.

В ходе разговора российский лидер принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай с официальным визитом в первой половине 2026 года.

Последний государственный визит президента РФ в Китай состоялся с 31 августа по 3 сентября 2025 года. В ходе четырехдневной поездки Путин встретился с Си Цзиньпином, принял участие в саммите ШОС и посетил военный парад в Пекине.

Ранее Ушаков заявил, что Россия и Китай действуют спина к спине и могут положиться друг на друга.