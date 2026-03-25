Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
 (обновлено  )
Политика

Украинский политик рассказал, почему Зеленский не хочет остановки конфликта с РФ

Медведчук: Зеленский превратил войну в основной бизнес украинской экономики
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский превратил войну в «основной бизнес украинской экономики», а окончание конфликта с Россией будет означать для него «скамью подсудимых». Именно поэтому Зеленский не собирается заключать мир, написал экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и председатель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье, размещенной на сайте организации.

«Зеленский вообще превратил войну в основной бизнес украинской экономики. Он продает войну с Россией оптом и в розницу, и даже попытался продать войну в Иране, но его, как нашкодившего кота, пнул под зад Трамп. Вся современная украинская элита богатеет на военных деньгах и останавливать войну не собирается», — отметил он.

Политик подчеркнул, что окончание военного конфликта с Россией будет означать для Зеленского «исключительно скамью подсудимых», потому что «столько ошибок и преступлений не совершил ни один президент современной Украины», и такие поступки не могут не остаться безнаказанными. Медведчук также отметил, что сейчас у Зеленского
«нет другого выхода», кроме как продолжать конфликт и надеяться, что с «последним украинцем» закончатся и те, кто будет его судить.

В марте президент США Дональд Трамп назвал Зеленского «препятствием» миру на Украине, а также отметил, что с ним сложнее иметь дело, чем с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, Трамп сказал, что удивлен нежеланием Зеленского пойти на сделку.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!