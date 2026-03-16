Предстоящий визит Трампа в Китай может не состояться

Белый дом: визит Трампа в Китай может быть отложен из-за операции против Ирана
Nathan Howard/Reuters

Визит президента США Дональда Трампа в Китай в конце марта — начале апреля может быть отложен из-за операции против Ирана. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.

«Вполне вероятно, что встреча (Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина — прим. ред.) может быть отложена», — сказала она.

23 февраля Bloomberg писал, что после того, как суд признал незаконными тарифы Трампа, позиции председателя КНР Си Цзиньпина перед их переговорами в Пекине усилились. По данным агентства, решение суда по тарифам затруднит для президента США оказание давления на главу КНР с целью увеличения закупок Пекином сои, самолетов Boeing и энергоносителей.

В феврале агентство Reuters писало со ссылкой на представителя Белого дома, что Трамп планирует посетить Китай с трехдневным визитом с 31 марта по 2 апреля. Знакомые с планом подготовки этой поездки источники сообщили, что в программу визита должны войти двусторонние переговоры американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином.

Эта встреча может быть посвящена обсуждению поставок добываемых в Китае полезных ископаемых и доступа Пекина к передовым технологиям производства микросхем, заявил South China Morning Post старший экономист по китайскому направлению в Pantheon Macroeconomics Кельвин Лам.

Ранее Трамп анонсировал ответный визит Си Цзиньпина.

 
