В США раскритиковали Трампа за нежелание отправить своих детей воевать в Иран

Война с Ираном станет «оправданной», если президент США Дональда Трампа будет готов отправить своих детей на фронт. Об этом бывший губернатор Миннесоты и солдат ВМС США Джесси Вентура заявил в программе «Пирс Морган: Без цензуры», пишет Daily Beast.

«Как можно посылать чужих детей на войну, если ты не хочешь отправить туда своих собственных детей? <…> Война оправдана, если вы готовы отправить своих детей на фронт», — отметил он.

Вентура также назвал Трампа «трусливым уклонистом от призыва» и отметил, что никто из детей американского президента «никогда не служил в армии». Поэтому он призвал младшего сына Бэррона Трампа записаться в американскую армию.

«Что ж, Бэррон, ты можешь это изменить. Запишись прямо сейчас в армию США, сделай то, на что у твоего отца не хватило смелости, сделай то, на что у твоего отца не хватило патриотизма», — сказал он.

В недавней статье для The Hill бывший офицер пехоты армии США Мика Эйблз написал, что решение Трампа продавать иранскую нефть является «абсурдным», так как США «финансируют врага». Также член Палаты представителей США Сара Джейкобс в соцсети X написала, что Трамп спустя три недели после начала конфликта с Ираном до сих пор не имеет на руках никакого плана.

При этом 25 марта глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что переговоры США и Ирана могут пройти в пакистанской столице Исламабаде уже в выходные 28-29 марта.

Ранее в ООН заявили о потере контроля над конфликтом на Ближнем Востоке.