Конфликт на Ближнем Востоке парализовал рынок нефти и газа в США

FT: конфликт в Иране парализовал рынок нефти и газа в США

Военные действия против Ирана парализовали заключение сделок в нефтегазовом секторе США после сильного начала года. Об этом пишет газета Financial Times.

Как уточняет издание, нестабильные цены на нефть затрудняют оценку транзакций.

«Переговоры в нефтегазовом секторе замедлились или были приостановлены, поскольку компании ждут, пока рынки успокоятся и цены на нефть стабилизируются», — говорится в материале.

По словам представителя юридической фирмы, специализирующейся на слияниях и поглощениях в нефтегазовом секторе, в настоящее время «все находится в состоянии паралича, потому что никто не может определить цену ни на что».

Спустя три недели после начала полномасштабного конфликта между США и Ираном Ормузский пролив, через который проходит до 25% мирового морского нефтяного трафика, по-прежнему остается закрытым, несмотря на все инициативы и обещания со стороны Белого дома.

Иранские береговые ракетные установки, многочисленные беспилотники и морские мины препятствуют американским военным судам начать проводку танкеров через этот узкий проход. Для того чтобы разблокировать пролив, США могут быть вынуждены высадить морскую пехоту на иранскую территорию, и такие силы уже направляются в зону конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

