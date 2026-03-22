Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Конфликт на Ближнем Востоке парализовал рынок нефти и газа в США

Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Военные действия против Ирана парализовали заключение сделок в нефтегазовом секторе США после сильного начала года. Об этом пишет газета Financial Times.

Как уточняет издание, нестабильные цены на нефть затрудняют оценку транзакций.

«Переговоры в нефтегазовом секторе замедлились или были приостановлены, поскольку компании ждут, пока рынки успокоятся и цены на нефть стабилизируются», — говорится в материале.

По словам представителя юридической фирмы, специализирующейся на слияниях и поглощениях в нефтегазовом секторе, в настоящее время «все находится в состоянии паралича, потому что никто не может определить цену ни на что».

Спустя три недели после начала полномасштабного конфликта между США и Ираном Ормузский пролив, через который проходит до 25% мирового морского нефтяного трафика, по-прежнему остается закрытым, несмотря на все инициативы и обещания со стороны Белого дома.

Иранские береговые ракетные установки, многочисленные беспилотники и морские мины препятствуют американским военным судам начать проводку танкеров через этот узкий проход. Для того чтобы разблокировать пролив, США могут быть вынуждены высадить морскую пехоту на иранскую территорию, и такие силы уже направляются в зону конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МЭА рекомендовало всему миру снизить скорость на шоссе из-за роста цен на нефть.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!