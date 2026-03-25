СМИ: Иран отклонил предложения США по урегулированию конфликта

Press TV: Иран отклонил предложения США по урегулированию и выдвинул свои
Иран отклонил предложение Соединенных Штатов по завершению военного конфликта и выдвинул свои требования. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV, ссылаясь на источник.

«Иран отклонил предложение США, выдвинул пять условий для завершения войны», — указал телеканал.

По данным вещателя, иранская сторона настаивает на том, чтобы навязанный Тегерану конфликт завершился на его условиях, в том числе это касается временных рамок.

«Иран закончит войну, когда решит сделать это, а также когда его условия будут удовлетворены», — подчеркнул собеседник телеканала.

До этого газета The New York Times написала, что США передали Ирану план из 15 пунктов по урегулированию конфликта. По данным израильского телеканала N12, в документе Вашингтон требует от Тегерана демонтажа ядерной программы, отказа от обогащения урана и передачи запасов под контроль МАГАТЭ. Взамен Вашингтон предлагает снять санкции и поддержать развитие гражданской ядерной энергетики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе раскрыли требования Ирана к США.

 
