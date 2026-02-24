Размер шрифта
Политолог раскрыл, в каком случае Украина получит ядерное оружие от Запада

Политолог Блохин: Запад попытается включить ядерное оружие в гарантии для Украины
Reuters

Страны Запада попытаются включить передачу ядерного оружия в гарантии безопасности для Украины. Об этом News.ru заявил политолог-американист Константин Блохин.

По его оценке, Киев точно не получит ядерного оружия без учета интересов России, пока продолжаются боевые действия. Это возможно лишь в случае, если будет достигнут мир, а в рамках гарантий безопасности будет обсуждаться вопрос о передаче ядерного оружия.

«Все остальное, я думаю, пока просто дискуссия, зондирование почвы, не более того. То есть на Западе прощупывают информационное пространство, как РФ на это отреагирует. Просто так они на это не пойдут. Это возможно только в том случае, если это будет прописано в рамках мирного урегулирования», — сказал Блохин.

24 февраля в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили о планах Великобритании и Франции вооружить Украину ядерной бомбой. В СВР отметили, что в Лондоне и Париже осознают, что шансов победить Россию руками украинской армии нет. Несмотря на это, как указали в разведслужбе, европейцы хотят передать ВСУ ядерное оружие, что говорит об утрате чувства реальности. Но им не удастся избежать ответственности, подчеркнули в СВР.

Ранее Путин высказался о ядерном щите России.

 
