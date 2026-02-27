Швеция заявила о готовности разместить у себя ядерное оружие при одном условии

Министр обороны Пол Йонсон допустил, что Швеция разместит на своей территории ядерное оружие в военное время. Его слова приводит SVT.

Он подчеркнул, что готов рассмотреть такой вариант в случае начала крупномасштабных боевых действий.

«Если начнется война, мы будем открыты ко всему, что может обеспечить выживание Швеции и ее безопасность, безусловно», – сказал Йонсон.

До этого газета Politico писала, что Европейский союз (ЕС) рассчитывает, что президент Франции Эммануэль Макрон на следующей неделе представит конкретные шаги по возможному расширению «ядерного зонтика» республики на весь регион. По словам одного из источников, в ЕС возлагают большие надежды на Францию. В публикации подчеркивается, что Польша и Германия все больше рассматривают возможность того, что Париж начнет играть более значимую роль в обеспечении безопасности Европы.

