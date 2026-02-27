Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Швеция заявила о готовности разместить у себя ядерное оружие при одном условии

Глава МО Йонсон: в случае войны Швеция рассмотрит возможность размещения ЯО
Pontus Lundahl/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Пол Йонсон допустил, что Швеция разместит на своей территории ядерное оружие в военное время. Его слова приводит SVT.

Он подчеркнул, что готов рассмотреть такой вариант в случае начала крупномасштабных боевых действий.

«Если начнется война, мы будем открыты ко всему, что может обеспечить выживание Швеции и ее безопасность, безусловно», – сказал Йонсон.

До этого газета Politico писала, что Европейский союз (ЕС) рассчитывает, что президент Франции Эммануэль Макрон на следующей неделе представит конкретные шаги по возможному расширению «ядерного зонтика» республики на весь регион. По словам одного из источников, в ЕС возлагают большие надежды на Францию. В публикации подчеркивается, что Польша и Германия все больше рассматривают возможность того, что Париж начнет играть более значимую роль в обеспечении безопасности Европы.

Ранее политолог раскрыл, в каком случае Украина получит ядерное оружие от Запада.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!