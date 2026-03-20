В Европе рассказали о неизбежности войны ЕС с Россией

Политик Мема: Евросоюз превратился в военную машину
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Евросоюз превратился в «военную машину», и это «неизбежно» приведет его к войне с Россией. Об этом в соцсети X написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«ЕС не хватает моральных принципов и ценностей, необходимых для работы во имя мира и для прекращения опосредованной войны на Украине. К сожалению, ЕС превратился в военную машину, и вместо работы на благо собственного народа, он каждый раз собирается на встречи для обсуждения новых поставок оружия и денег для Украины. Это неизбежно приведет Евросоюз к прямой войне с Россией, мы должны избежать эскалации этого конфликта», — подчеркнул он.

По словам политика, Россия «достигнет своих целей» на СВО и «неизбежно» защитит себя от расширения НАТО. Он также отметил, что оружие «не должно быть инструментом для решения конфликтов», однако «Брюссель, похоже, понимает только такую риторику».

В недавнем интервью изданию The Economist американский журналист Такер Карлсон отметил, что Европа не сможет одержать победу в случае войны с Россией. Также в интервью итальянской газете La Repubblica министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Европа должна воспринимать возможную угрозу со стороны России серьезно и «без паники».

Кроме того, в марте постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский отмечал, что у него нет сомнений в подготовке Европе к вооруженному конфликту с Россией.

Ранее Мема призвал Зеленского согласиться на требования России.

 
