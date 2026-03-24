Премьер Вьетнама рассказал, когда ожидаются его переговоры с Путиным

Премьер Вьетнама заявил, что ожидает переговоров с Путиным 25 марта в Москве

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Чинь во время вьетнамско-российского бизнес-форума в Москве заявил, что ожидает 25 марта переговоров с президентом России Владимиром Путиным в российской столице. Его слова приводит РИА Новости.

«Завтра у меня будут переговоры с товарищем президентом Путиным. На этом завершится мой визит», — сказал он.

23 марта Фам Минь Чинь в ходе переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что двусторонние отношения России и Вьетнама отличают искренность и дружба. Он добавил, что Ханой всегда готов быть вместе с Москвой.

20 марта министерство иностранных дел Вьетнама сообщило, что Фам Минь Чинь с 22 по 25 марта посетит Россию с официальным визитом. В поездке премьер-министра сопровождает высокопоставленная делегация, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее правительство РФ одобрило проект одного соглашения с Вьетнамом.