Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Иране заявили о планах сформировать новый правовой режим в Ормузском проливе

Nicolas Economou/Reuters

Иран планирует сформировать новый правовой режим в Ормузском проливе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Исламской Республики.

«Ситуация в Ормузском проливе будет формироваться с формированием нового правового режима», — подчеркнул он, не уточнив деталей.

Источник также добавил, что Тегеран будет обороняться от США и Израиля, пока не получит репарации и гарантии неповторения агрессии.

23 марта иранское агентство Tasnim рассказало: режим прохода судов через Ормузский пролив не будет функционировать так, как было до нападения США и Израиля на Иран, несмотря на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о якобы проведении переговоров с Тегераном.

9 марта президент России Владимир Путин сообщил, что сейчас этот маршрут поставок нефти фактически закрыт. По словам Путина, добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

Ранее Иран счел решение США отложить удары попыткой сбить цены на энергоносители.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!