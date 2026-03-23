В Иране заявили о планах сформировать новый правовой режим в Ормузском проливе

Иран планирует сформировать новый правовой режим в Ормузском проливе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Исламской Республики.

«Ситуация в Ормузском проливе будет формироваться с формированием нового правового режима», — подчеркнул он, не уточнив деталей.

Источник также добавил, что Тегеран будет обороняться от США и Израиля, пока не получит репарации и гарантии неповторения агрессии.

23 марта иранское агентство Tasnim рассказало: режим прохода судов через Ормузский пролив не будет функционировать так, как было до нападения США и Израиля на Иран, несмотря на заявления главы Белого дома Дональда Трампа о якобы проведении переговоров с Тегераном.

9 марта президент России Владимир Путин сообщил, что сейчас этот маршрут поставок нефти фактически закрыт. По словам Путина, добыча нефти, которая завязана на использование Ормузского пролива, «рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц».

Ранее Иран счел решение США отложить удары попыткой сбить цены на энергоносители.