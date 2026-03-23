Стармер заявил, что Британия «была в курсе» переговоров США и Ирана

Стармер: Британия была в курсе переговоров США и Ирана
Премьер-министр Британии Кир Стармер, отвечая на вопросы глав комитетов Палаты общин (нижней палаты парламента), заявил, что знал о переговорах по прекращению конфликта, которые якобы ведут Вашингтон и Тегеран, передает ТАСС.

«Я приветствую переговоры между США и Ираном, о которых пишут в прессе. Мы были в курсе, что это происходит», — сказал политик.

По словам Стармера, первоочередной задачей должно стать скорое разрешение конфликта и разработка соглашения, которое наложит жесткие условия в отношении Исламской Республики, особенно в контексте ядерного оружия.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что приказал отложить удары по иранским энергообъектам на пять дней после «продуктивных переговоров» с Тегераном. На фоне этого сообщения цены на нефть резко упали. Однако в Иране о переговорах не слышали: президент Масуд Пезешкиан обвинил главу Белого дома в попытке сбить цены и выиграть время. В КСИР же считают, что США отступили, испугавшись ответных ударов по западной энергоинфраструктуре. Что известно о заявлении Трампа и реакции на него — в материале «Газеты.Ru».

Также 23 марта президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам сказал, что колебания рынков энергоресурсов связаны с общей напряженностью в мире.

Ранее в Кремле заявили о множестве противоречивых новостей о переговорах по Ирану.

 
